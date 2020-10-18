Алієв заявив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабаху

Азербайджанські військовослужбовці відбили у вірменської сторони древній Худаферинський міст у Нагірному Карабасі.

Над мостом було піднято прапор Азербайджану.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв на сторінці у Twitter.

Азербайджанський лідер також опублікував відеоролик з військовими на Худаферинському мосту, який веде через річку Аракс.

Зазначимо, Худаферинський міст, імовірно, побудований у 16 столітті.

Це важливий пам’ятник історії та архітектури. Міст перебував під контролем Вірменії з 1993 року.