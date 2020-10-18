На улице Гарматной в Киеве обстреляли троллейбус с пассажирами

В Киеве троллейбус с пассажирами внутри обстреляли неизвестные из неустановленного оружия.

Об этом сообщает Telegram-канал «dtp kiev ua».

Так, сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, на улице Гарматной, что неподалеку от метро «Шулявская».

«В Киеве на улице Гарматная, 2 из неизвестного оружия обстреляли троллейбус, сделав несколько выстрелов злоумышленники скрылись. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа», – передает dtp kiev ua.

Информации о пострадавших на данный момент нет.