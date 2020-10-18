«Укрзализныця» остановила продажу билетов с девяти станций из-за коронавируса. Полный список

В «Укрзализныце» (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября.
Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме.
Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:
Станция Ивано-Франковск:
- № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев — Черновцы;
- № 15/16 Харьков — Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 136/135 Одесса — Черновцы;
- № 217/218 Киев — Рахов;
- № 702/701 Львов — Черновцы
- № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 743/744 Дарница — Львов.
Станция Здолбунов:
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 122/121 Николаев — Киев.
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов — Одесса,
- № 21/22 Харьков — Трускавец;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 136/135 Одесса — Черновцы
- № 715/716 Киев — Львов.
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов — Одесса,
- № 21/22 Харьков — Трускавец;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 49/50 Киев — Трускавец;
- № 81/82 Киев — Ужгород;
- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 118/117 Черновцы — Киев;
- № 136/135 Одесса — Черновцы
- № 715/716 Киев — Львов;
- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий — Киев.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель — Киев;
- № 122/121 Николаев — Киев.
Станция Волочиск:
- № 108/107 Одесса — Ужгород;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- № 136/135 Одесса — Черновцы.
Станция Дунаевцы:
- № 118/117 Черновцы — Киев;
- № 769/770 Киев — Каменец-Подольский.
Станция им. Т. Шевченко:
- № 12/11 Киев — Новоалексеевка;
- № 41/42 Днепр — Трускавец;
- № 72/71 Запорожье — Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог — Киев;
- НР 84/83 Мариуполь — Киев;
- № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
- № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев — Херсон;
- № 110/109 Львов — Херсон;
- НР 116/115 Киев — Бердянск;
- № 122/121 Николаев — Киев;
- НР 136/135 Киев — Покровск;
- НР 732/731 Киев — Запорожье;
- НР 734/733 Киев — Покровск;
- НР 782/781 Черкассы — Киев.