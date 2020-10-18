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«Укрзализныця» остановила продажу билетов с девяти станций из-за коронавируса. Полный список

19.10.2020

В «Укрзализныце» (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября. 

Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме. 

Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

  • № 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев — Черновцы;
  • № 15/16 Харьков — Рахов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы;
  • № 217/218 Киев — Рахов;
  • № 702/701 Львов — Черновцы
  • № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 743/744 Дарница — Львов.

Станция Здолбунов:

  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 122/121 Николаев — Киев.

Станция Тернополь:

  • № 12/11 Львов — Одесса,
  • № 21/22 Харьков — Трускавец;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы
  • № 715/716 Киев — Львов.

Станция Хмельницкий:

  • № 12/11 Львов — Одесса,
  • № 21/22 Харьков — Трускавец;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 49/50 Киев — Трускавец;
  • № 81/82 Киев — Ужгород;
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 118/117 Черновцы — Киев;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы
  • № 715/716 Киев — Львов;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий — Киев.
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Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель — Киев;
  • № 122/121 Николаев — Киев.

Станция Волочиск:

  • № 108/107 Одесса — Ужгород;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • № 136/135 Одесса — Черновцы.

Станция Дунаевцы:

  • № 118/117 Черновцы — Киев;
  • № 769/770 Киев — Каменец-Подольский.

Станция им. Т. Шевченко:

  • № 12/11 Киев — Новоалексеевка;
  • № 41/42 Днепр — Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье — Киев;
  • НР 76/75 Кривой Рог — Киев;
  • НР 84/83 Мариуполь — Киев;
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка;
  • № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • НР 102/101 Киев — Херсон;
  • № 110/109 Львов — Херсон;
  • НР 116/115 Киев — Бердянск;
  • № 122/121 Николаев — Киев;
  • НР 136/135 Киев — Покровск;
  • НР 732/731 Киев — Запорожье;
  • НР 734/733 Киев — Покровск;
  • НР 782/781 Черкассы — Киев.
 

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