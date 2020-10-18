«Укрзализныця» остановила продажу билетов с девяти станций из-за коронавируса. Полный список

В «Укрзализныце» (УЗ) по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщили, что закрывают продажу билетов с 9-ти станций с 19 октября.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в воскресенье, 18 октября.

Отмечается, что высадка пассажиров будет проводиться в обычном режиме.

Так, с 00:01 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

№ 1/2 Константиновка — Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев — Черновцы;

№ 15/16 Харьков — Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 136/135 Одесса — Черновцы;

№ 217/218 Киев — Рахов;

№ 702/701 Львов — Черновцы

№ 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 743/744 Дарница — Львов.

Станция Здолбунов:

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 122/121 Николаев — Киев.

Станция Тернополь:

№ 12/11 Львов — Одесса,

№ 21/22 Харьков — Трускавец;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 86/85 Львов — Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 136/135 Одесса — Черновцы

№ 715/716 Киев — Львов.

Станция Хмельницкий:

№ 12/11 Львов — Одесса,

№ 21/22 Харьков — Трускавец;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 86/85 Львов — Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 118/117 Черновцы — Киев;

№ 136/135 Одесса — Черновцы

№ 715/716 Киев — Львов;

№ 769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий — Киев.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 122/121 Николаев — Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 136/135 Одесса — Черновцы.

Станция Дунаевцы:

№ 118/117 Черновцы — Киев;

№ 769/770 Киев — Каменец-Подольский.

Станция им. Т. Шевченко: