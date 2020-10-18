Венедиктова смогла выполнить лишь 17% обещаний

Ирина Венедиктова уже семь месяцев находится в должности генерального прокурора. Но за это время смогла выполнить лишь 17% обещаний. И не все они являются достижениями. Такую статистику создало «Слово и дело».

В то же время, президент Владимир Зеленский считает, что полгода достаточно для генерального прокурора, чтобы доказать свою эффективность. Руслан Рябошапка пробыл на должности только 189 дней и, по словам Зеленского, «никого не посадил», поэтому был уволен. Нынешний руководитель ОГП Ирина Венедиктова работает уже почти семь месяцев, но, если до конца года не покажет результат – и с ней попрощаются.

«Нет времени, понимаете? Вот и все», – так президент объяснил быструю смену кадров в интервью BBC.

У Венедиктовой осталось всего два с половиной месяца, чтобы «показать реальный результат» За полгода генеральный прокурор дала 18 обещаний: выполнила – 3 (17%), провалила – одно (5%), 14 остаются в процессе реализации. Венедиктова не выполнила обещание передать от Офиса генпрокурора автомобили на нужды медиков.

Об этом генпрокурор говорила еще в начале апреля, но с того времени, как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобили медицинским учреждениям не передавались.

Выполнено обязательство завершить расследование дела Екатерины Гандзюк. 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством ОГП завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на активистку.

Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, в результате которых она умерла Кроме того, как и обещала Венедиктова, радикалу Сергею Стерненко было объявлено подозрение: по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).