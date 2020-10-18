Ірина Федишин розповіла про те, як на неї напала фанатка

Відома українська співачка стала гостею програми “Легенда”, де відверто поділилася усіма недоліками своєї професії.

Так, співачка розповіла, як під час одного з концертів, на неї раптово накинулась фанатка. Попри охорону, яка мала контролювати все, що відбувається під час концерту, дівчина зуміла пробратися за лаштунки, та вийшла просто на сцену. Ірина Федишин в той час саме виконувала одну з пісень, як відчула на собі міцні обійми фанатки. Дівчина обхопила кумирку руками та ногами, чим дуже сильно налякала співачку.

Розв’язати прикрий інцидент допомогла комада Федишин, а саме її шоу-балет, учасники якого взялися розбороняти співачку та фанатку просто на сцені. В цей час охоронці спокійно стояли на своїх місцях.

“А охоронці в цей час просто дивилися на зорі під сценою”, – розповіла співачка.

Крім цього співачка вирішила розповісти про усі недоліки своєї професії. Вона наголосила, що це дуже складна робота, яка вимагає значних зусиль та забирає дуже багато часу на репетиції, тренування, безпосередньо самі концерти та багато іншого. Все це дуже виснажує та часто призводить до проблем зі здоров’ям.

Окрім цього, Ірина пояснила, що популярність дуже часто заважає насолоджуватись звичайним життям. Тому співачка часто втомлюється не тільки фізично, але й емоційно.

: wona.com.ua

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