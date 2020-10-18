Промоутер Ломаченко и Лопеса остался очень недоволен оценкой боя одной из судей

Промоутер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса 88-летний Боб Арум, являющейся владельцем компании Top Rank, согласился с результатом боя, но остался недоволен судейскими оценками.

Об этом пишет roundbyroundboxing.

Недовольство Боба Арума вызвано оценкам судьи Джули Ледерман, которая дала за бой 119:109 (11 раундов за Теофимо, 1 — за Ломаченко). Арум пожелал всем его клиентам просить не назначать Ледерман на их бои.

«Лопес победил, я насчитал 7:5 (по раундами в пользу Лопеса — Ред.). Я могу понять 8:4, это тоже возможно. Но ты не можешь поставить 11:1 и сказать, что смотрел бой. Девятый, десятый, одиннадцатый раунд не были близки. Я бы посоветовал каждому боксеру, который у меня есть на контракте, просить судейскую комиссию не назначать Джули Ледерман», — заявил Арум.