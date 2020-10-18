Андрей “Кефирчик” Головач отсудил у государства 130 млн грн

Экс-глава налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрей Головач был освобождения из-под стражи в обмен на сделку со следствием и уплате компенсации в размере 130 млн грн

Теперь Андрей Головач должен вернуться в тюрьму и отсидеть 5 лет, но вряд ли будет это делать

12 октября Печерский районный суд Киева обязал Госказначейство выплатить 130 млн грн. из бюджета сыну скандального экс-главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача –- Александру Головачу. Деньги были уплачены в казну в счет «компенсации» убытков, нанесенных Головачем-старшим в рамках сделки со следствием. Сын фискала оспорил транзакцию как «ошибочную».

Нужно ли наказывать топ-коррупционеров пожизненным заключением — собирается спросить у народа Украины президент Владимир Зеленский 25 октября после того, как они проголосуют на местных выборах. Многие юристы отмечают, что введение «высшей меры» даже за самые тяжелые коррупционные преступления ни к чему особо не приведет, если закон не будет одним для всех. А суды и правоохранительные органы будут и дальше практиковать избирательный подход к правосудию, допуская откровенные насмешки над государством со стороны реальных коррупционеров.

Один из примеров такой насмешки – кейс Андрея Головача, одиозного налоговика времен Януковича. О том, что его сын Александр Головач решил повернуть вспять громкую историю с уголовным преследованием отца за участие в преступной группировке и разворовывание средств госбюджета – стало известно еще летом. Тогда СМИ написали о соответствующем исковом заявлении Головача-младшего и даже опубликовали его текст.

Генерал Головач был заместителем главы Государственной налоговой службы — начальником налоговой милиции с декабря 2010 года до апреля 2014. Уголовное дело было возбуждено по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд грн. для различных компаний в составе организованной преступной группировки во главе с экс-руководителем Миндоходов Александром Клименко и экс-президентом Виктором Януковичем.

9 августа 2016 года Военная прокуратура Украины вместе со Службой безопасности задержали Головача. Это задержание запомнилось тем, что во время обыска у него обнаружился бюст Януковича.

«Бюст Януковича, на который, очевидно, на ночь молился гр. Головач, ему не помог», – писал генпрокурор Луценко в 2016 году. Ошибся? По словам бывшего на тот момент главным военным прокурором Анатолия Матиоса, за период с 2013 по 2016 годы через счета семьи Головача прошло более 1,6 млрд грн. После задержания генерала, силовики арестовали его имущества на сумму 480 млн грн. Среди арестованного были, в частности, квартиры, автомобили, коттеджный городок «Солнечная долина» под Киевом, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды по ул. Крещатик, 15. Следователями был описан и изъят автопарк (6 автомобилей, среди них два Porsche и два Mercedes), оформленный на сына подозреваемого.

Громкая компенсация

Но наиболее резонансным эпизодом дела Головача стало его освобождение из-под стражи на условный срок в обмен на сделку со следствием и уплату компенсации нанесенного государственному бюджету ущерба в размере 130 млн грн. Тогда экс-генеральный прокурор Юрий Луценко торжественно объявил, что Головач был одним из тех, кто признал себя частью организованной преступной группировки во главе с Януковичем и давал показания на других участников банды. Тогда Луценко говорил, что перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2017-го, тот не только признал себя виновным, но и «расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки». Генпрокурор тогда подчеркнул, что показания Головача станут доказательной базой в будущем суде по осуждению Клименко.

Как выяснилось этим летом, деньги за отца вносил сын Александр Головач, который теперь решил признать транзакцию «ошибочной», поскольку лично он не было стороной никакой сделки, не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было.

Дело 757/66636/19-ц по иску Головача Александра Андреевича к Государственной казначейской службе, Офису генерального прокурора и Государственной налоговой службе Украины слушает Печерский районный суд г. Киева. Кроме 130 млн грн. «случайно» заплаченных средств, Головач-младший также требовал от государства компенсировать ему 11,7 млн грн. «инфляционных». Судя по решению, опубликованному в Едином реестре судебных решений, суд удовлетворил требование в части возврата Головачу 130 млн грн., но начислять «проценты за пользование» отказался. Дело очевидно должно быть оспорено в апелляции.

Под крылом Генпрокурора?

Впрочем, ранее СМИ писали, что делом Головача плотно занимается едва ли не лично Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а также масса ее подчиненных. Что дает основания опасаться «слива» этого дела и в последующих инстанциях. В частности, известно, что одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (он уволился оттуда в ноябре 2019 года), бывший старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ, а также следователь по особо важным делам первого прокуратуры Харьковской области. Черный фигурирует, например, как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина. Это наемный менеджер Головача-младшего – заместитель директора и начальник службы безопасности Прилуцкого хлебоприемного предприятия.

В этом деле против Госказначейства и ГФС Черный защищает интересы Головача, заручившись поддержкой своего близкого знакомого Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе Генеральной прокуратуры и следователями в главном следственном управлении ГПУ. Через этих двоих Головачи, по всей видимости, связаны с одним из ключевых чиновников в окружении Венедиктовой – и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым.

Черный и Панов в одно время работали в прокуратуре Харьковской области, и одновременно были следователями первого отдела следственного управления.

Адвокатом же, который подавал иск в Печерский суд, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года). Еще в 2018 году в медиа публиковались данные о том, что Кочан, пользуясь своими судейскими связями, якобы влиял на рассмотрение дел по рейдерскому захвату Андреем Головачем и его окружением сельскохозяйственных предприятий в Черниговской области. Связи Кочана в Офисе генпрокурора также не являются секретом для профессионального сообщества.

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Полностью решение Печерского суда пока не опубликовано. Однако если следовать логике аргументов, изложенных в иске Головача-младшего, то коль скоро компенсации государству за нанесение убытков бюджету не было (130 млн должны вернуться), то сделка со следствием фактически недействительна. А это значит, что условный срок его отца – Андрея Головача – длинной в пять лет автоматически должен превратиться в реальный.

Вот только понимая подоплеку дела и настрой в отношении него всей правоохранительной системы во главе с Генпрокурором Ириной Венедиктовой, вероятность такого развития событий очень невелика.

Другое дело, что теперь многие фигуранты сделок со следствием, которых громко привлекали к ответственности Юрий Луценко и его окружение, могут начать массово признавать свои платежи с компенсацией бюджету убытков «ошибочными», чем могут нанести немалый урон и без того трещащему по швам госбюджету.

Игорь Андреев, для ”ОРД”