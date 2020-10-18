У Броварах за розбій судитимуть Тітушка

Вадим Тітушко постане перед судом за підозрою в розбої та викраденні автомобіля в Рожнах на Броварщині.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на слова заступника директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Ярослава Тракала.

У 2018 році до одного приватного будинку в Рожнах увірвалися озброєні люди в масках, зв’язали подружню пару, викрали гроші та автомобіль.

Правоохоронці впевнені, що серед нападників був і Вадим Тітушко. Поки йде слідство, чоловіка відправили під домашній арешт. «Досудове розслідування за двома кримінальними провадженнями, відкритих за ч. 3 ст. 187 (розбій) та за ч. 3 ст. 289 (викрадення) Кримінального кодексу України – завершено.

Після фіналізації процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, ці два провадження були об’єднані в одне і ще минулого місяця направлені до суду. Тобто поліція свою роботу завершила, тепер слово за Фемідою», – повідомив Ярослав Тракало. Згідно з ч. 3 ст. 187, обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

За даними «Української правди», запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Вадима Тітушка закінчився ще 3 вересня. Справу передали для розгляду до Броварського міськрайонного суду. Водночас станом на 13 жовтня судове засідання ще не призначене.