В Китае нашли коронавирус на упаковке с замороженной рыбой

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний впервые обнаружил частицы коронавируса SARS-CoV-2, способные к заражению человека, на упаковке замороженных продуктов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на организацию.

Находка обнаружена в ходе изучения вспышки заболевания COVID-19 в городе Циндао. Тем самым впервые вне лаборатории подтверждено, что новый вирус при особых условиях может сохраняться на упаковке в течение долгого времени.

Риск заразиться для человека при контакте с поверхностью такой упаковки существует, однако является очень малым, подчеркивается в заявлении.

Ни одного такого случая до их пор не зарегистрировано, отметили эксперты.