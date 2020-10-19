Израиль готовится к выходу из жесткого режима коронавирусной изоляции

Власти Израиля в связи со снижением показателей заболеваемости коронавирусом COVID-19 начали постепенную отмену второго за год режима изоляции, длившегося около месяца.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Так, теперь жители Израиля могут перемещаться на расстояние более 1 км от дома. Разрешено собираться в группы до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе. Вновь могут открыться детские дошкольные учреждения и учреждения дневного ухода за детьми, ресторанам разрешают работать на вынос, а коммерческие заведения могут работать без приема посетителей.

Также жителей вновь будут пускать на пляжи и в национальные парки.

Между тем, напоминает издание, возвращение к обычному ритму жизни должно пройти поэтапно — до 21 февраля 2021 года. Кроме того, власти предупреждали, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то ограничительные меры могут быть введены вновь.

По данным издания, накануне за сутки выявили 395 случаев коронавируса, тогда как за три недели до этого в сутки диагностировали до 8 тыс. случаев. Издание уточняет, что, хотя масштабы тестирования в выходные дни в стране сократились, однако количество положительных результатов тестов на COVID-19 существенно упало — с 15% в конце сентября до 2,8%.

Всего в Израиле выявлены 302 832 случая коронавируса. Скончались 2190 человек, инфицированных COVID-19.