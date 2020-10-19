Губернатор Харьковщины Кучер записал пародию на ролик Добкина и Кернеса

Глава Харьковской облгосадминистрации и кандидат на должность мэра Харькова от партии “Слуга народа” Алексей Кучер записал предвыборный ролик, в котором спародировал знаменитое видео 2005 года экс-главы ОГА Михаила Добкина и мэр Харькова Геннадия Кернеса.

Запись губернатор выложил в воскресенье, 18 октября.

В ролике можно увидеть и самого Кернеса и его голос из оригинального видео. Однако вместо Добкина в кадре находится Кучер, который реагирует на реплики мэра.

Оригинальная запись, которую пародирует Кучер, была сделана в 2005 году, но попала в сеть в 2007, сразу став вирусной. Многие цитаты из видео стали крылатыми – “Как-то текст по-дебильному написан”, “Миша, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст”, “Давай по новой, Миша, всё х@йня”.