Суворі батьки. Стало відомо, що Кейт Міддлтон та принц Вільям забороняють своїм дітям (фото)

Принц Вільям та герцогиня Кейт Міддлтон слідують чіткому набору правил, виховуючи своїх трьох дітей.

Як повідомляє DailyStar, члени королівської родини Великобританії мають практичний підхід до виховання семирічного принца Джорджа, п’ятирічної принцеси Шарлотти та дворічного принца Луї.

«Заборона в будинку герцога і герцогині накладена на крик, відхід до сну в поганому настрої та перегляд телевізора перед чаюванням. Дітям також пропонується обговорити те, що їх турбує, в більш конструктивній манері. Кейт і Вільям намагаються виступати „єдиним фронтом“ з будь-якого питання. Не може бути й мови про те, що один з батьків скаже „ні“, а інший пізніше скаже „так“. Герцоги ніколи не дозволяють дітям лягати спати сердитими та заохочують їх говорити про свої почуття», — розповів інсайдер.

З того часу, як сімейство вирушило на ізоляцію у свій маєток Анмер-Холл в Норфолку, Вільям і Кетрін ввели нове правило, яке стосується розпорядку дня спадкоємців: нікому не дозволяється дивитися телевізор, поки він не вип’є свій чай. «Телевізор ніколи не працює весь день, і програми повинні бути схвалені батьками», — відзначило джерело.

Принца Джордж і принцеса Шарлотта — шанувальники фільмів BBC. «На каналі Disney їх головні герої – це свинка Пеппа, паровозик Томас та інші мультфільми», — додав інсайдер. Також діти люблять різноманітні вікторини.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 26 Сен 2020 в 2:30 PDT

: nv.ua

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