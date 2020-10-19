После убийства учителя истории глава МВД Франции требует высылки сотен подозреваемых в экстремизме иностранцев

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT).

Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.