У пограбуванні на 1 мільйон євро на території Греції звинувачують екс-керівника міліції Маріуполя та його сина

6 жовтня 2020 року спецпризначенці Республіки Греція здійснили затримання 31-річного громадянина України, колишнього депутата Маріупольської міської ради Дмитра Узуна. Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info.

За його словами, Узуна «прихопили» невдовзі після його чергового приїзду до Еллади, де в курортному містечку Сароніда в південній Аттиці мешкає його дружина та діти. Достойнику висунуто офіційні претензії в організації збройного розбійного нападу на маєток колишнього власника маріупольського підприємства «Пожзахист» Костянтина Козміріді у передмісті Афін — містечку Вула. За рішенням суду Дмитра Узуна поміщено під домашній арешт із забороною покидати територію Греції.

(Дмитро Узун)

Зухвалий розбійний напад на віллу 71-річного Козміріді відбувся 18 жовтня 2019 року. Того дня в його маєток пробралися двоє зловмисників у масках та зі зброєю. Коли господар ввечері повернувся додому, на нього вже вичікували грабіжники.

Вони побили та роздягли Костянтина Харлампійовича, прив’язали до стільця, одягнувши йому на голову мішок, після чого понад 5 годин катували чоловіка. Зрештою, Козміріді повідомив їм місце схованки заощаджень своєї родини — здобиччю грабіжників стали гроші та ювелірні коштовності на загальну суму близько 1 мільйона євро.

(Костянтин Козміріді в лікарні після нападу)

За інформацією джерел Dетектив-Info, правоохоронці Греції вважають одним із замовників цього звірства Дмитра Узуна. Окрім нього, звинувачення в причетності до зухвалого пограбування Козміріді правоохоронці закидають ще трьом громадянам України.

Передусім, йдеться про батька екс-депутата Маріупольської міськради — полковника МВС, колишнього начальника міліції Маріуполя Михайла Узуна, який влітку 2019 року подавав декларацію претендента на посаду державного експерта експертної групи з питань взаємодії з регіонами Директорату територіального та місцевого розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України.

(Михайло Узун)

Згідно версії слідства, Узун-старший разом із сином був обізнаний про те, що Козміріді тримає вдома велку суму готівки, яку здобув після продажу одного зі своїх підприємств. Буцімто екс-начальник міліції Маріуполя власноруч виманив Козміріді з його вілли в день скоєння нападу начебто для «приятельської вечері». Поки Костянтина Харлампійовича не було вдома, до його маєтку під координацією Узуна-молодшого пробралися двоє виконавців розбійного нападу — мешканці Маріуполя Микола Белaш та Едуард Лафазан.

(Микола Белаш)

(Едуард Лафазан)

Під протекцією замовників ця парочка, як встановили правоохороні Греції, готувалася до скоєння грабіжу Козміріді ще навесні 2019 року. Тоді Лафазан та Беляш окремо прибули до Еллади, та з використанням засобів конспірації на кшталт перук відслідковували жертву та місце його мешкання. Втім, тоді уважність поліції зруйнувала плани зловмсиників — парочку українців було затримано, після чого вони покинули Грецію. Восени минулого року вони повернулися та виїхали до України невдовзі після скоєння розбійного нападу на Козміріді. Наразі вирішується питання щодо оголошення Белаша, Лафазана та Михайла Узуна в міжнародний розшук для притягнення їх до відповідальності за злочин на території греції.

Інформацію співрозмовників Dетектив-Info напередодні підтвердили грецькі ЗМІ. З посиланням на поліцію, але без вказання прізвищ підозрюваних вони прилюднили повідомлення про затримання 31-річного громадянина України та висунення обвинувачень іншим учасникам злочину, серед яких — полковник міліції у відставці.

detective-info.com.ua