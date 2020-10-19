В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина

В Праге сегодня протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки. Силовики были вынуждены применили спецсредства для разгона протестующих.

Об этом сообщает чешское издание «Czech Radio».

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек, но точное количество неизвестно.

Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c

— CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020

Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантинные ограничения бессмысленными и следствием неподготовки правительства ко второй волне коронавируса.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мер.

По данным СМИ, участие в акции протеста приняли около 2 тысяч участников, тогда как власть разрешает массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.