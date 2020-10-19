У центрі Львова зупинили п’яну жінку на “Лексусі” (відео)

16 жовтня в центрі Львова о 22.15 поліціянти зупинили автомобіль “Лексус”, за кермом якого була нетвереза жінка.

Як пише «Четверта студія», про це повідомляє «Щоденний Львів».

Правоохоронці запропонували жінці пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Алкотестер “Драгер” показав 2,15 проміле алкоголю. Жінка, до якої поліціянти звертаються “Юлія Романівна”, дуже подібна на бізнеследі, регіональну директорку “А-Банку” Юлію Турик.

На водійку склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

: 4studio.com.ua

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