В Украине обнаружена редчайшая Волга с автоматом

В Харькове выставлен на продажу ГАЗ-21 Волга с АКПП. Причем, речь идет именно о редчайшей версии с родным автоматом. Неудивительно, что за авто просят аж 53 тыс. долларов.

Вообще, Волга с автоматом – настоящий раритет, ведь таких машин выпустили лишь около 500. Затем производство прекратили из-за ненадежности конструкции АКПП и невозможности нормального ее ремонта в гаражных условиях.

Продавец утверждает, что это чуть ли не единственный такой авто в мире, сохранившийся в аутентичном состоянии. Авто – 100% оригинал, причем сохранены даже коврики и родное руководство по эксплуатации автоматической КПП.

Пробег Волги 1960 года – всего 70 тыс. км. Долгое время автомобиль хранился на консервации и именно потому так хорошо сохранился.

: Новости Ю