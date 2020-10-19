Как подготовить машину к зиме: советы для “чайников” и опытных водителей

Все ближе зима, самое время заняться подготовкой своего автомобиля к холодному сезону.
О том, как это сделать, пишет “Днепр Оперативный”.
Обогрев. Необходимо убедиться, что в автомобиле исправна система обогрева – печка, обогрев стекол и зеркал.
Двигатель. Зимой даже мелкие неисправности двигателя могут привести к проблемам. Поэтому нужно провести его полную диагностику.
Резина. Вовремя поставьте зимнюю резину.
Аккумулятор. Проверьте состояние аккумулятора: осмотрите клеммы, чтобы не было окисления и дефектов, измерьте напряжение, проконтролируйте уровень электролита.
Масло. В идеале, масло перед зимой нужно залить новое. Как минимум необходимо убедиться, что оно не загустело.
Топливо. Нежелательно в мороз ездить “на лампочке”. Перепад температур приводит к появлению конденсата, и он со стенок бака попадает в топливную систему.
Стекла. Убедитесь в хорошем состоянии стеклоочистителей. Залейте в бачок омывателя зимнюю “незамерзайку”.
Тормоза. Обязательно проведите диагностику тормозной системы, настройте регулятор, при необходимости замените колодки.
Подвеска. Хорошее сцепление с дорогой обеспечивает безопасность. За это отвечает подвеска, поэтому важно проверить состояние амортизаторов и стоек.
Для тех, кто не особо разбирается в тонкостях работы всех систем автомобиля лучшим решением будет очередное ТО у специалистов.
Однако все равно, о некоторых вещах для подготовки машины к зиме придется позаботиться самостоятельно.
Замените резину на зимнюю.
Замените обычные коврики в салоне на имеющие форму корыта – талый снег с обуви не испортит салон.
Замените жидкость в бачке омывателя на зимнюю “незамерзайку”.
Смажьте замки, петли и уплотнители. В сильный мороз замки можно обработать специальным аэрозолем.
Осмотрите кузов и закрасьте сколы и царапины.
При мойке машины не забывайте заказывать обработку воском.
В багажнике в холодное время года должны быть:
перчатки
лопата
пачка соли
скребок для льда и щетка
трос для буксирования
провода-крокодилы
запасная жидкость в стеклоомыватель.
: apostrophe.ua