Как подготовить машину к зиме: советы для “чайников” и опытных водителей

Все ближе зима, самое время заняться подготовкой своего автомобиля к холодному сезону.

О том, как это сделать, пишет “Днепр Оперативный”.

Обогрев. Необходимо убедиться, что в автомобиле исправна система обогрева – печка, обогрев стекол и зеркал.

Двигатель. Зимой даже мелкие неисправности двигателя могут привести к проблемам. Поэтому нужно провести его полную диагностику.

Резина. Вовремя поставьте зимнюю резину.

Аккумулятор. Проверьте состояние аккумулятора: осмотрите клеммы, чтобы не было окисления и дефектов, измерьте напряжение, проконтролируйте уровень электролита.

Масло. В идеале, масло перед зимой нужно залить новое. Как минимум необходимо убедиться, что оно не загустело.

Топливо. Нежелательно в мороз ездить “на лампочке”. Перепад температур приводит к появлению конденсата, и он со стенок бака попадает в топливную систему.

Стекла. Убедитесь в хорошем состоянии стеклоочистителей. Залейте в бачок омывателя зимнюю “незамерзайку”.

Тормоза. Обязательно проведите диагностику тормозной системы, настройте регулятор, при необходимости замените колодки.

Подвеска. Хорошее сцепление с дорогой обеспечивает безопасность. За это отвечает подвеска, поэтому важно проверить состояние амортизаторов и стоек.

Для тех, кто не особо разбирается в тонкостях работы всех систем автомобиля лучшим решением будет очередное ТО у специалистов.

Однако все равно, о некоторых вещах для подготовки машины к зиме придется позаботиться самостоятельно.

Замените резину на зимнюю.

Замените обычные коврики в салоне на имеющие форму корыта – талый снег с обуви не испортит салон.

Замените жидкость в бачке омывателя на зимнюю “незамерзайку”.

Смажьте замки, петли и уплотнители. В сильный мороз замки можно обработать специальным аэрозолем.

Осмотрите кузов и закрасьте сколы и царапины.

При мойке машины не забывайте заказывать обработку воском.

В багажнике в холодное время года должны быть:

перчатки

лопата

пачка соли

скребок для льда и щетка

трос для буксирования

провода-крокодилы

запасная жидкость в стеклоомыватель.

: apostrophe.ua