Террористы открыли огонь по ВСУ под Авдеевкой – штаб ООС

Вопреки договоренностям о перемирии, российские террористы на Донбассе снова устроили огневые провокации против ВСУ. Так, за минувшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, оба факта задокументированы на участке в районе Авдеевки. Там в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Поскольку выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим, на провокационные действия противника оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов в рядах защитников Украины не было.

С начала текущих суток, 19 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

«Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Наши защитники продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил», – заверили в штабе ООС.