Підпільний міліонер Іван Ковач, або як «виживає» міський голова у Тячеві під прикриттям олігарха Петьовки і «слуги народу» Петрова

Цього року українців чекають чергові вибори – цього разу місцеві. 25 жовтня під час чергових місцевих виборів мешканці міста Тячів будуть вибирати нового мера. Серед кандидатів на посаду голови Тячівської ОТГ теперішній міський голова — Іван Іванович Ковач.

Місцеві підприємці добре його пам’ятають на посаді начальника Тячівського міжрайонного Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області, коли він з підлеглими «кошмарив» бізнес. Інші жителі Тячева змогли оцінити його з 2006 р. на вже на посаді міського голови. Проте, річ наразі не про те, чого досяг Іван Іванович на посаді для міста та його мешканців. Річ про його особисті досягнення для себе та рідних на цій посаді. Відповідно до заповненої власноручно декларації про доходи вже через два роки, у 2008 році на посаді мера Іван Іванович придбав у власність житловий будинок загальною площею 180 кв.м, дві земельні ділянки (загальною площею 861 та 600 кв.м, відповідно). В 2016 році до досягнень Ковача додалась ще одна земельна ділянка площею в 1000 кв.м та автомобіль TOYOTA AVENSIS. Не забув Іван Іванович і про готівку, відклавши на «чорний» день у банку на свій рахунок 12,5 тис.доларів, а на рахунок дружини 38,8 тис.доларів і 122 тис.грн. Не так вже і багато, якщо не прийняти до уваги, в 2016 році Ковач на своїй посаді мера офіційно заробив лише 117 369 грн. В 2012 році Ковач додав до своєї власності чергову земельну ділянку загальною площею вже 1500 кв.м в Буштино Тячівського району.

Проте, коли настав 2019, останній перед перевиборами рік, в декларації Івана Ковача раптом зникають всі його попередні «досягнення» і раптово з’ясовується, що крім земельної ділянки в 10 соток та старенького OPEL COMBO 2005 року випуску, у міського голови нічого не має. І живе він лише на зарплату в 176846 грн. Але не поспішайте жаліти Івана Івановича. По всій видимості останні роки він виживає тільки завдяки своїй дружині — Наталії Петрівні. Як їй це вдається? Дуже просто. Ковач Наталія Петрівна – один із засновників ТОВ «ТРАДЕ+», розташованому в смт Тересва Тячівського району. Це підприємство з статутним капіталом в 9,5 млн. грн. займається в районі, де керує її чоловік лісозаготівлею та оптовою торгівлею деревиною, в першу чергу за кордон.

За нашою інформацією, Наталія Петрівна приносить до «сімейної скарбниці» більше 700 000 євро щороку. Але, звісно, не завдяки своєму підприємницькому хисту, а використовуючи посаду чоловіка.

Цікаво, що сам Іван Іванович мало говорить про свої статки. Досвід податківця робить своє. Добре, що є такі позитивні особи як колишній голова Тячівської РДА Михайло Шелевер, які під час гарної пиятики видають серйозну інформацію.

Зокрема, шановний Михайло повідомляє, що Івана Івановича спонсорує такий собі місцевий олігарх і бандит Петьовка, а «дах» забезпечує Голова ОДА Олексій Петров, який тягне в облраду дискредитованих кандидатів від «Слуги Народу».

Так що за фінансовий стан сімейства Ковачів можна не турбуватись. Наш підпільний мільйонер – кришується на найвищому рівні. І ще, ми щиро раді за Івана Івановича – нещодавно він придбав квартиру у Києві за 5 млн. 483 тисячі гривень. У наступному матеріалі ми із задоволення розкажемо, як гроші місцевої громади покращують життя одного конкретного сімейства – Ковачів.