Вітаміни, які можуть нашкодити організму

Деякі вітаміни можуть зашкодити здоров’ю.

Випробування, наприклад, показали, що кальцій і вітамін D одночасно приймати не можна, так як спільне їх застосування здатне підвищувати ризик інсульту на 17%. Крім того, вважають фахівці, багато біологічні добавки ніяк не впливають на серцево-судинну систему, більш того, вони можуть нашкодити організму.

Вони нагадали, що додатково приймати вітаміни і мікроелементи може тільки окрема група людей і тільки в особливих випадках.

Група дослідників під керівництвом доктора Сафі Хана з Університету Західної Вірджинії, проаналізувала склад і ефективність 16-ти біологічних добавок і вітамінів, які показали їх неефективність.

Виявилося, що, приймаючи одночасно кальцій і вітамін D, люди наближають свій організм до розвитку захворювань, таких як інсульти і захворювання серця і судин. Ці вітаміни здатні утворювати атеросклеротичні бляшки в судинах. Якщо ці вітаміни приймати окремо, то ніякого ефекту від їх прийому немає.

Вчені також довели марність так званої середземноморської дієти, багатої рибою і рослинною їжею. Автори відзначили тільки дієти з незначним вмістом солі. Саме несолона їжа знижує ризик передчасної смерті.

Фахівці зробили невтішний висновок: немає жодного вітаміну або біодобакі, які можуть поліпшити здоров’я і знизити ризик передчасної смерті.

: zdorovia.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.