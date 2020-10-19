Что делать, если в больнице требуют деньги за лечение COVID-19: Ляшко дал совет

Если в государственной больнице требуют заплатить за лечение от коронавирусной инфекции, нужно обратиться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины 16-77.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода«. Он подчеркнул, что лечение от COVID-19 полностью финансируется государством.

По словам Ляшко, сотрудники НСЗУ имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят все случаи нарушений и решат вопрос.

«Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый «ковидный пакет», на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства», – объяснил главный санитарный врач.