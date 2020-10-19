Навальный призвал Трампа осудить Москву из-за его отравления «Новичком»

Российский оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот не осудил использование нервно-паралитического вещества «Новичок» для его отравления.

В интервью американской телерадиокомпании CBS он отметил, что «заметил» молчание американского лидера и призвал Трампа выступить против применения химического оружия.

«Я считаю чрезвычайно важным, чтобы все, конечно, в том числе, возможно, прежде всего, президент США, были категорически против применения химического оружия в XXI веке», – подчеркнул Навальный.

Политик напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили его отравление и призвали Москву разъяснить ситуацию.

Навальный снова заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.