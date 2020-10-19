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Лекарство от коронавируса пойдет по больницам, а не в свободный доступ, – инфекционист

19.10.2020

Ремдесивир, который называют лекарством от коронавируса, можно использовать как крайнее средство лечения.

Этот препарат не будет продаваться в свободном доступе. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. 

По его словам, ремдесивир получил лицензию на использование в США и Евросоюзе, но с определенными оговорками. «Его можно использовать как крайнее средство при лечении тяжелых больных. Все регуляторы отмечают, что нужно очень тщательно следить за состоянием больного», – подчеркнул медик.

По словам Курпиты, это лекарство нельзя будет приобрести в обычной аптеке. Оно будет поставляться непосредственно в больницы, «в госпитальный сектор».

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