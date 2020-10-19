Дорофєєва і MamaRika розкрили секрет ідеальних фігур

Деякі українські знаметитості дозволяють собі їсти, що завгодно і коли душа забажає і при цьому не товстіти. Але не всім дано таке щастя, як солістці гурту “Время и стекло” Наді Дорофєєвій, MamaRika. Здебільшого любителів поїсти від пуза видають пухкі щоки, круглий живіт і розмір XXXL.

Дорофєєва каже, що з легкістю може з’їсти картоплю, котлетку, пасту, пиріжок – загалом все те, в чому більшість людей себе обмежує, щоб не набрати зайвих кіло. Сама Надя і рада була б трохи поправитися, бо комплексує через свої 50 кілограмів ще зі шкільних років.

Надя мріє про більш жіночні форми, але не може поправитися, тому що всі калорії забирає робота. І тут на допомогу прийшов карантин. Кілька місяців без гастролей і концертів, однак, тільки не для Дорофєєвої – фігура зірки стала ще привабливішою.

У чому ж її секрет? Дієтологи кажуть, що однією зі складових стрункості може бути генетика. Вона визначає дуже багато, але це лише 30% факторів, що впливають на наше здоров’я. Всі інші 70% – це наш спосіб життя, наше харчування, наша фізична активність. Варто сказати, що Дорофєєва зі своїм чоловіком Дантесом часто у соцмережах демонструють сімейний спорт, та вони навіть вдома гарують, як коняки.

MamaRika їсть гречку і літр борщу з хлібом на ніч. При цьому її передплатники нещадно хейтять артистку за її надмірну худорлявість.

Співачка чесно зізнається, вона займається спортом – це головна причина, чому вона не товстіє і йсть все, що хоче. Але разом з тим їй допомагає і генетика.

: show-business.znaj.ua

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