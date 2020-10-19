До міскради на Житомирщині від партії «За майбутнє» йде відчайдушний злочинець-рецидивіст

Ви би хотіли щоб ваше майбутнє залежало від криміналу? Ні? А у політсилі «За майбутнє» вважають що саме так і має бути!

Так, до Коростенської міської ради від зазначеної політичної партії на вибори йде «кандидат», такий собі Святослав Євстревській. Подивіться у ці «щирі» очі та запам’ятайте обличчя цього «приватного підприємця».

«Підприємець» і «нове обличчя» місцевого самоврядування Житомирщини – Святослав Євстрєвській

Він настільки підприємливий, що задля досягнення так бажаної влади навіть змінив прізвище!

Насправді, ця людина більш відома працівникам карного розшуку та закладів відбування покарання, як Сирота Святослав Вікторович 20.06.1976 року народження, неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, уродженець Краснодарського краю Російської Федерації, який чомусь вирішив свій кримінальний шлях пройти теренами України.

«Злочинець-рецидивіст» Святослав Сирота

Спитайте у нього — чи не забув він при наданні біографічної інформації вказати, що ледь не половину свого свідомого життя він прожив як антисоціальний елемент та провів за ґратами в’язниць?!

На чотирнадцять з половиною років відправили його судді за скоєння, тільки вдумайтеся, — «умисного вбивства, скоєного з корисливих мотивів та відносно кількох осіб» (засуджений 22.11.2004 року за ст.93 пункти «а», «г» Кримінального Кодексу України в редакції 1960 року).

Але це ще не все, на його рахунку розбій, поєднаний з спричиненням тяжких тілесних ушкоджень або вчинений з проникненням у житло чи особливо небезпечним рецидивістом (засуджений 22.11.2004 року за ст.144 ч.3 Кримінального Кодексу України в редакції 1960 року).

Якщо ви подумали, що це усі «досягнення» Сироти-Євстревького то ви його недооцінюєте. Він може бути дійсно ініціативним та рішучім у своїх діях!

Довів це Сирота-Євстрєвській скоївши злочин, передбачений частиною другою статті 206 Кримінального Кодексу України (в редакції 1960 року, засуджений 20.11.1994 року), а саме — «злісне хуліганство, тобто навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства. У випадку Сироти-Євстревського С.В. його дії були відзначені за своїм змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв’язані з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов’язки по охороні громадського порядку, чи іншим громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, — карається позбавленням волі на строк від одного до п’яти років. За цих обставин і засудили Святослава за частиною другою вказаної статті КК України.

Провівши за ґратами добру частину свого життя, а ви можете собі уявити у якому «кримінальному статусі» перебувають на зоні особи із такими «послужним» списком, у березні 2011 року Святослав вийшов умовно-достроково та одразу став «успішним підприємцем». Ну звичайно ж, у «мокрушників», розбійників та хуліганів після відсидки справи зазвичай йдуть тільки в гору, сам собою створюється успішний бізнес, а депутатство є обов’язковою умовою виправлення та інтеграції у суспільство!

Доречі, згідно санкції статті 93 КК України, скоєння такого особливо тяжкого злочину карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією, крім того, майна у випадках, передбачених пунктом «а» цієї статті. Тобто ви розумієте, наскільки мало б поталанити Святославу, щоб після відсидки та конфіскації майна, вийшовши на волю він одразу став успішним підприємцем…

Голосуйте за Святослава, «пацан до успіху йде», вже вкотре!