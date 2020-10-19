Назвали три самые надежные старые внедорожники

Мода на кроссоверы окончательно захлестнула рынок – в том числе и секонд-хенд. Но потенциальные покупатели должны знать, что отдельные модели внедорожников, как правило, более сложны и более дорогие в обслуживании, чем обычные седаны и хэтчбеки. Начиная от шин и заканчивая комплектующими дорогого привода 4х4. Однако есть кроссоверы 10-15 лет, которые дают своим владельцам чуть больше шансов. Вот три из них, но помните, что надежность автомобиля зависит не только от производителя, но и от того, как он эксплуатировался на протяжении многих лет.

Honda CR-V четвертого поколения – RM1-RM4

Двигатели очень похожи на двигатели Toyota – 2,4-литровый бензиновый, 2,0-литровый бензиновый и 2,2-литровый дизель iDTEC мощностью 150 лошадиных сил, который наиболее распространен на вторичном рынке в нашей стране. У 2,4 бензинового есть проблемы с преждевременным износом распредвала, но в Украине такие авто почти не встретишь.

CR-V не является серьезной машиной для бездорожья. Подвеска достаточно мягкая и при перегрузках ломаются петли и есть проблемы с пружинами.

Mazda CX-5 первого поколения – KE

CX-5 была первой моделью Mazda, разработанной в соответствии с новой концепцией японского Skyactive, направленной, прежде всего, на максимальную легкость всех компонентов и агрегатов в автомобиле. На вторичном рынке это звучит не слишком многообещающе для покупателя, но на самом деле первый CX-5 оказался достаточно надежным. Однако последнее касается в основном версий с бензиновыми двигателями – 2.0 и 2.5. Большинство владельцев проезжают 200 000 и более километров без капитального ремонта, если не экономят на обслуживании.

Hyundai Santa Fe третьего поколения – DM

Третье поколение корейского внедорожника появилось на рынке в конце 2012 года и оставалось в производстве до 2018 года. В 2015 году ему сделали «подтяжку лица».

В авто используются бензиновые двигатели с лучшей репутацией – 2.0 Turbo, 2.4 MPI и 2.4 GDI (3.3, предлагаемые в Америке, на европейском рынке редкость). Дизели объемом 2,0 и 2,2 чаще доставляют проблемы. Масла потребляют много, фильтры DPF тоже недолго служат.

К особой проблеме приводит заправка низким качеством топлива: выход из строя топливных насосов и клапанов системы рециркуляции выхлопных газов. Ремонт всего этого довольно дорогой.

: sud.ua