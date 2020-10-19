Повінь – зміна системи

Menu
Close

Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха

19.10.2020

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров.

Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, – передает УП.

“Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха. То есть непризнание Арменией независимости (Карабаха – ред.) связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров”, – заявил Саркисян. 

“Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас. В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война”, – добавил он.

Саркисян напомнил, что в последние дни Советского Союза Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, но потом этот процесс был приостановлен.

“Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: “Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха”, – заявил Саркисян.

Читайте також:   Невідомий хоче запатентувати назву «слуга народу» для презервативів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *