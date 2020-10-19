Президент Армении пригрозил признать независимость Нагорного Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан не будет идти путем переговоров.

Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, – передает УП.

“Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще. А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха. То есть непризнание Арменией независимости (Карабаха – ред.) связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров”, – заявил Саркисян.

“Я бы очень хотел, чтобы свет в конце тоннеля не погас. В ином случае Бог в помощь всем, потому что тогда эта война может перерасти совсем в другую войну. Примерно такую, как в Сирии. Это будет уже намного более трагичная и масштабная война”, – добавил он.

Саркисян напомнил, что в последние дни Советского Союза Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики, но потом этот процесс был приостановлен.

“Логика была простая. В 1994-м подписали перемирие и начался минский процесс. Армянская сторона объявила: “Чтобы не усложнять процесс, мы приостанавливаем признание Нагорного Карабаха, будем разговаривать и в конечном итоге договоримся о конечном статусе Нагорного Карабаха”, – заявил Саркисян.