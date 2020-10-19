У Нью-Йорку влада заборонила проводити весілля хасидів, на яке мали прийти 10 тисяч гостей

Влада Нью-Йорку заборонила проведення масштабного весілля в Брукліні, яке хотіли влаштувати хасиди. На нього могли прийти до 10 тисяч гостей.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The New York Times.

Ультраортодоксальна синагога в Брукліні вже звинуватила владу в «необґрунтованому» переслідуванні.

Керівництво штату вжило «екстраординарних заходів», аби скасувати свято, зазначає видання. Так, у ситуацію особисто втрутився очільник департаменту охорони здоров’я Нью-Йорку, який доручив своїм заступникам вручити організаторам весілля наказ із вимогою дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки.

Очільник департаменту видав постанову за статтею 16, за порушення якої передбачений щоденний штраф 10 тисяч доларів, тобто це сума за кожен день порушення.

Влада очікувала, що на таке весілля приїдуть близько 10 тисяч гостей, деякі чиновники штату також отримали запрошення, вони підтвердили виданню, що низка запрошених гостей — з «гарячих точок» штату (у контексті коронавірусу).

Весілля 19 жовтня має святкувати онук рабина синагоги, хасиди кажуть, що весільна церемонія та трапеза будуть доступними лише «близьким членам родини», а широкий загал запросили тільки «на короткий проміжок часу».

Звісно, не обійшлось без звинувачень влади у переслідуванні за релігійним принципом. Попри таку критику, хасиди погодились скасувати запрошення численним гостям, а святкування провести у невеликому колі родини

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо не залишився осторонь, він заявив, що проведення масштабного весілля занадто ризиковане.

«Моя пропозиція: влаштуйте невелике весілля цьогоріч. Наступного року у нас буде велике весілля. Якщо запросите мене, я прийду», — сказав він.

США лідирують у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, там вже понад 8 мільйонів випадків та майже 220 тисяч смертей.