Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат от Христианско-Демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021 года лидеров беларусской оппозиции — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Об этом он заявил в интервью норвежской газете Vart Land.

Тоскедал сообщил, что выдвигает лидеров белорусской оппозиции «за их борьбу за справедливые выборы и за то, что они являются вдохновительницами мирных оппозиционных протестов против нелегитимного режима в Беларуси».

Он подчеркнул мужество участников протестов и выразил надежду, что его предложение привлечет «еще больше внимания к мирной борьбе против последнего диктатора Европы» и к тем, кто борется за «свободную и демократическую Беларусь».

Нобелевский комитет принимает все кандидатуры, представленные ему до 31 января лицами, имеющими на то полномочия согласно уставу Нобелевского фонда. Гейр Тоскедал попадает в эту категорию как член Стортинга (норвежский парламент).