Жена и сын Гройсмана заразились коронавирусом

Семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболела коронавирусом (COVID-19).

Как сообщил Гройсман в Facebook, на прошлой неделе заразились его жена и сын.

При этом тест самого экс-премьера показал негативный результат.

«Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции, и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», – отметил он.

По словам Гройсмана, он принял решение остаться вместе со своей женой и сыном дома.