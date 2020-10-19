Жена и сын Гройсмана заразились коронавирусом

Семья бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заболела коронавирусом (COVID-19).
Как сообщил Гройсман в Facebook, на прошлой неделе заразились его жена и сын.
При этом тест самого экс-премьера показал негативный результат.
«Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции, и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», – отметил он.
По словам Гройсмана, он принял решение остаться вместе со своей женой и сыном дома.