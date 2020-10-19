«С лёгким паром»: Виктор Ремский встретился с Недзельским в бане для срочного совещания

Виктор Ремский, известный «оборотень в погонах», занимающийся вымогательством и шантажом через свое частное детективное агентство «Фалькон», недавно встречался со своим куратором — беглым вором в законе Недзельским, который уже длительное время находится в международном розыске за убийство и скрывается заграницей. Встреча произошла в бане на Закарпатье.

Об этом пишет сайт Аргумент.

Как пишет издание, причиной срочного совещания, по всей видимости стала публикация на сайте Аргумент журналистского расследования о деятельности преступной группировки Ремского, а также опубликованная информация о сливе важных данных уголовных расследований прямо из МВД, которую Ремский использует для дальнейшего шантажа фигурантов.

Ранее журналисты пролили свет на незаконную деятельность этих лиц, которая подпадает под действия статьи 255 УК (создание и координация преступной группировки).

Напомним, что не так давно была опубликована информация о том, что после окончания «службы» в Донецкой ОДА Ремский открыл новый бизнес – «Международное детективное агентство «Сокол».

Согласно «официальной версии», основная деятельность «Сокола» – юридические услуги, охранная и профсоюзная деятельность, а также изготовление телепрограмм и выпуск газет.

А де-факто агентство занималось незаконной слежкой, прослушкой, шантажом и прочими темными делами, за что «Сокол» лишили лицензии в 2019 году.

Ремский не растерялся и открыл новое агентство «Фалькон», продолжая таким образом прежнюю деятельность.

Апофеозом всей этой истории являлся план Ремского занять пост главы Нацполиции Украины после отставки Арсена Авакова. Ремский спит и видит себя на этой должности, — пишет издание Аргумент.

С таким послужным списком и прошлым, которое благодаря СМИ стало известно обществу, Ремский вряд ли может претендовать на столь важную и серьезную должность. Нарушение коварного плана по всей видимости и стало причиной срочного совещания, из-за которого беглый уголовник Недзельский даже приехал назад в Украину.

Еще более интересно, как теперь Ремский сможет объяснить свою близость с вором в законе и убийцей? На этот вопрос ему скорее всего уже придётся отвечать при допросе в правоохранительных органах Украины.

«С лёгким паром» или «ирония судьбы» бывшего «серого кардинала» продолжается!