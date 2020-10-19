Дженнифер Лопес снялась для обложки издания Billboard

Популярная американская певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников довольно пикантными фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько снимков с фотосессии для музыкального издания Billboard.

Примечательно, что на обложке Лопес позировала в откровенной черном платье с высоким вырезом на бедре рядом с латиноамериканским секс-символом MALUMA, с которым недавно представила совместную песню.

Однако больший интерес поклонников вызвало фото, на котором Джей Ло соблазнительно позировала на столе в белом откровенном наряде, который открывал ее роскошные формы.

: Новости Ю