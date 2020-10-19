АТФбанк выиграл национальный чемпионат Казахстана по коррупции

С подачи России чиновники Казахстана издавна освоили «спортивный стиль жизни». Чем он отличается от других? Тем, что полугосударственный олигарх или чиновник возглавляет федерацию какого-то спорта. Галимжан Есенов, владелец АТФ Банка, возглавляет «Ассоциацию объединенных федераций Казахстана по ММА» и «Казахстанская объединенная федерация смешанного боевого единоборства ММА». Если вы запутались в ассоциации союзов федеративных конфедераций — вы не одни. Так задумано.

Откуда у Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова любовь к спорту?

Тесть владельца АТФ Банка Галимжана Есенова — Ахметжан Смагулович Есимов — тоже не чужд спору: свою трудовую карьеру он начал с места методиста по спорту совхоза «Дружба». Приставал с селянам о сдаче норм ГТО. Может быть тогда Ахметжан Есимов и сообразил, что какие-никакие деньги на спорте делать можно. Когда он возглавил фонд национального благосостояния на спорте парочка Есенова и Есимова стали делать действительно большие деньги.



Причина, по которой родственники Есенов и Есимов и их коррумпированные коллеги проста: в спорте можно захоронить произвольное количество затрат. Понадобятся услуги сформировавшейся спортивной мафии, но они на этом специфичном рынке широко распространены. Примером служит футбольный клуб «Астана». Усилиями антикоррупционного комитета Республики Казахстан эту кормушку закрывают. Но сколько миллиардов прошло через нее, прежде чем наконец-то стало ясно то, что известно всем и каждому: через спорт Ахметжан Есимов отмывал тонны отличных народных денежных знаков, отправляя их через подконтрольный Галимжану Есенову АТФ Банк на Запад!

Хромой клуб «Астана» в личном кошельке Есимова

Только на футбольный клуб «Астана» выделялось по тридцать миллиардов тенге. И если вы не заметили его эпичных побед — то не потому что спортсмены не старались, а потому что деньги подвергались совершенно героическому расхищению. Функционеры фонда «Самрук-Казына» систематически отстраняли от управления президентским спортивным клубом профессиональных спортивных менеджеров и тренеров, внедряли своих людей, обладающих совсем иными — бюрократическими и «распильными» навыками.

Непосредственными исполнителями хищения был уже находящийся под следствием Дарханом Калетаевым, бывший директор клуба «Астана» Аманбек Кульчиков, экс-руководитель Астана PRO TEAM Ляззат Шамшиева, два бывших зама председателя комитета спорта в Министерстве культуры и спорта РК. Объявлен в международный розыск бывший руководитель Astana Motorsports Артур Ардавичус, подозреваемый в хищении 2 млрд. тенге. Серик Сапиев избежал не только ареста, но и упоминания в официальных релизах об уголовном деле ввиду его былых спортивныъ заслуг. Но как все понимают, без санкции руководства Самрук-Казыной Ахметжаном Есимовым и отчисления ему полагающихся средств никто не смог бы похитить и копейки.

Ахметжан Есимов уходит в отставку и торгуется за будущее Галимжана Есенова

Для Ахметжана Есимова забрезжила перспектива отставки. Будучи племянником Нурсултана Назарбаева он избежит наказания за любые преступления. Так случится и в этот раз. Однако Есимов не рассматривает свою деятельность как преступную. Точнее, он хочет сохранить за собой определенную часть влияния в Самрук-Казыне при любом руководстве. Одним из условий своей отставки Ахметжан Есимов выдвинул сохранение трансферной роли АТФ Банка своего зятя Галимжана Есимова. Дело в том, что АТФ Банк, на счетах которого незаконно хранятся сотни миллиардов временно свободных средств Самрук-Казыны улучшает свои положения до приемлемых только благодаря ФНБ. Эти деньги также используются для спекулятивных операций, доход между которыми делит Ахметжан Есимов с Галимжаном Есеновым.