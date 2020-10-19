Растаявшие альпийские ледники обнажили поразительные находки: некоторым 9 тыс. лет

Из-за глобального потепления и изменения климата на планете в Альпах начали таять ледники, которые открыли множество интересных и уникальных артефактов. Некоторые из них стали известными науке только сейчас – ценные археологические памятки в альпийских горах лежали скрытые во льдах.

Об этом сообщает Daily Mail.

Так, недавно команды ученых обнаружили завязанную нить растительных волокон, возраст которых составляет около 6 тысяч лет, старинную деревянную фигурку, кружевные туфли с останками доисторического человека, которые датируются 2800 до н. э., а также другие бесценные для науки находки по всей территории Альп.

По словам археологов, ледники тают очень быстро и есть риски потерять артефакты, которые хранит лед просто из-за нехватки времени на их исследование.

“Такие материалы, как кожа, дерево, берест и текстиль, могут быть разрушены эрозией”, – пояснила археолог Регула Гублер.

Ледники скрывают множество памятников археологии, настолько больших, что в науке появилась новая область исследований – археология ледников. И хотя археологи осознают разрушительность климатических изменений, многие признают, что это создало “возможность” резко расширить понимание горной жизни тысячелетия назад.

Археолог Марсель Корнелиссен в прошлом месяце совершил экспедицию к удаленному ледниковому участку у ледника Брунифирм в восточном швейцарском кантоне Ури.

“Мы делаем очень интересные находки, которые открывают окно в ту часть археологии, о которой нам неизвестно”, – сказал Корнелиссен.

Долгое время считалось, что доисторические люди страшились высоких гор, но ряд последних находок выявил прямо противоположное. Доктор Гублер и ее команда проанализировали связанную нить лубяных волокон, найденную у перевала Шнидейох в Альпах, которой, как полагают, более 6 тысяч лет. Ранее в этом месте обнаружили футляр для стрел, датированный 3000 годом до н.э., а также пару кожаных штанов и обуви и сотни других артефактов, датируемых 4500 годом до н. е. Это, по мнению ученых, свидетельствует о том, что первобытные люди поднимались в горы на высоту до 3 тысяч метров, ища кристаллы и другие основные материалы.

Из-за быстрого таяния ледников археологи призывают туристов, увлекающихся поисками древних артефактов, предупреждать их о находках.

Так, в 1999 году итальянские туристы нашли резьбу по дереву на леднике Аролла в южном кантоне Уоллис и вместо того, чтобы предупредить экспертов, они повесили ее на стене в гостиной.

: apostrophe.ua