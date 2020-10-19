Кто из жен политиков баллотируется на выборах?

Среди кандидатов на местные выборы, которые состоятся 25 октября, замечены несколько супруг политиков.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Супруга пятого президента Украины Марина Порошенко возглавит список «Европейской солидарности» на выборах в Киевской городской совет. «Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица», – отметила Порошенко на съезде партии. По ее словам, в Киеве недостаточно внимания уделяется решению социальных проблем.

Список «Слуги народа» в Киевсовет возглавила Евгения Кулеба – супруга министра иностранных дел Украины. Кандидат в депутаты была координатором создания сквера Небесной сотни, а также является руководителем общественной организации «Город-сад». В интервью изданию «Лига» Кулеба рассказала, что поддерживает разделение должности мэра и главы КГГА, в столице нужно создать перехватывающие паркинги, а маршруткам нужно создать альтернативу.

По 208 округу (Черниговская область) в парламент баллотируется Людмила Давыденко – супруга погибшего в мае нардепа Валерия Давыденко. По этому же округу в Верховную раду пытается попасть лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в то время как его супруга Росита Ляшко возглавляет список партии в Киевский областной совет. «Моя Росита идет в политику и возглавила список Радикальной партии в Киевский областной совет. Когда предложил ей самой приобщиться к нашей политической команде. Матерь Божья, что я выслушал … А теперь сама захотела. Идет защищать матерей и детей. Идет защищать малый и средний бизнес», – сообщил «радикал».

В мэры Житомира баллотируется Людмила Зубко – жена бывшего вице-премьер-министра в правительстве Гройсмана. Супруга бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова – Катерина Глимбовская – баллотируется в Киевский горсовет от «Батькивщины». «Меня беспокоит, что будет с Украиной и моим родным Киевом. И поэтому я приняла взвешенное решение баллотироваться в Киевский городской совет по Святошинскому району, где родилась, где ходила в школу, где провела чуть ли не лучшие годы своей жизни», – рассказала она.

В Киевский горсовет по списку УДАРа идет Катерина Кириченко – жена бывшего нардепа Дмитрия Андриевского. До Верховной рады и сам Андриевский был киевским депутатом (от УДАРа, в том числе). Супруга действующего нардепа от «Слуги народа» Анатолия Драбовского – Вера Драбовская – идет в Винницкий облсовет.