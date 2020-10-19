«Министр образования Шкарлет продвигает и поощряет коррупционную схему госзакупок МОН», — блогер

Министр образования Сергей Шкарлет совместно с директором института модернизации образования Евгением Баженковым инициировали схемы на госзакупках, в которых теперь участвуют и побеждают лишь приближенные к чиновникам компании, которые дерибанят выделенные бюджетом 800 млн. грн.

Об этом в своем блоге на Цензор.Нет пишет Олег Рыбальченко, аналитик ГО «Всеукраїнське об’єднання «Антикорупційний блокпост».

«Условия тендеров выписаны так, что участвовать в них может только несколько компаний, близких к чиновникам МОН. Тендерные схемы внедряют люди, работавшие в Министерстве во времена одиозного Дмитрия Табачника, а нынче вернувшиеся в МОН вместе с новым и.о. министра Сергеем Шкарлетом, бывшим советником и другом Табачника», — отмечает Олег Рыбальченко.

По его информации, МОН в июне 2016 года издает приказ № 704, в котором публикует Типовой перечень средств обучения и оборудования для кабинетов естественно-математических предметов общеобразовательных учебных заведений. В документе подробно прописаны минимальные требования для компьютерной и цифровой измерительной техники, которую местная власть должна закупать в школы.

«В своем письме Баженков и Шкарлет говорят, что требования к закупаемой технике НЕ МОГУТ отличаться от тех, которые прописаны в приказе МОН. Хотя в Типовом перечне речь идет о минимальных требованиях. В итоге ко всем опубликованным тендерам стали появляться однотипные требования о необходимости внесения в них изменений в соответствии с данным письмом МОН», — пишет эксперт.

По его данным, отныне закупаться должно оборудование именно с минимальными параметрами, а с не с какими-то конкретными, продуманными под условия образовательного процесса.

«В последние годы на рынке образовательных услуг в Украине появилось много новых игроков, небольших компаний, которые обеспечивали конкурентное поле во время госзакупок. Сейчас департаменты образования, по сути, блокируют участие мелких поставщиков, прописывая требование об аналогичных договорах. Для участия в тендерах компаниям нужен документально подтвержденный опыт исполнения двух аналогичных договоров на сумму не меньше, чем этот лот, и по тому же коду. Это якобы должно доказать, что исполнитель способен качественно и вовремя предоставить товар в нужном объеме. Но если проанализировать закупки, станет понятно, что есть всего несколько больших компаний, которые отвечают данному требованию», — отметил блоггер.

По его данным, на практике это значит, что, например, в тендере Львовской ОГА, где есть лоты по 22-28 млн грн, не сможет принять поставщик, который без проблем осуществил 100 сделок по три миллиона. Зато по новым правилам проходит компания, осуществившая всего 2 договора по 25-30 миллионов.

Эксперт уверен — сама по себе установка минимальных сумм исполненных договоров уже дискриминационна, что подтверждали решения АМКУ в подобных спорах. Не менее дискриминационным является тот факт, что тендеры департаментов образования изначально «прописаны» под конкретного поставщика. И это компании, которые «прославились» удивительной любовью к ним МОН времен Табачника.

«Департамент образования ЛОГА в тендерных условиях определяет требования к ряду лабораторных и демонстрационных наборов, которым полностью соответствуют товары только одного производителя — ТМ Interschool. Согласно данным из открытых источников, владельцем ТМ Interschool является фирма «ЕНСОФ», которая еще недавно называлась «НВП «ЕНГЛЕР»». Также, товары ТМ Interschool представлены на сайте компании «БМС ТЕХНО», которая была конкурентом «ЕНСОФ» в торгах, по меньшей мере, 58 раз. Интересно, что даже перечень оборудования в кабинеты физики, химии, биологии по описанию один в один соответствует наборам на сайте TM Interschool. Простыми словами – заказчик делает невозможным участие других производителей и поставщиков в данной закупке, а принять участие в ней смогут лишь «ЕНСОФ» и ее спарринг-партнер «БМС ТЕХНО»», — пишет в блоге Олег Рыбальченко.

По его данным, все указанные компании замечены в десятках коррупционных скандалов еще со времен министра Табачника.

«ТОВ «ЕНСОФ» принадлежит бизнесменам Михаилу Калиткину и Святославу Серебрянскому. Последний работал в Директорате программ развития образования под руководством Дмитрия Табачника в одно время с Евгением Баженковым, который сегодня руководит ИМСО и составил то самое письмо МОН. Согласно данным «Прозорро», в 2016-2019 гг. «ЕНГЛЕР» выиграла тендеров на общую сумму почти 600 млн грн. Масштаб хищений можно представить, а интернет пестрит сообщениями о фактах коррупции, фигурантом которых является «ЕНГЛЕР». «БМС Техно» имеет аналогичную скандальную историю», — отметил Олег Рыбальченко.

По мнению блоггера, сейчас схемы Табачника активно возвращаются в МОН, все вышеописанное говорит о слаженности действий чиновников-коррупционеров в попытке получить контроль над госзакупками, как это было 10 лет назад. «Компании из орбиты руководства МОН получают эксклюзивные условия в крупных тендерах. При этом даже предварительный подсчет свидетельствует о том, что государство потеряет от этой коррупции сотни миллионов гривен», — уверен эксперт.