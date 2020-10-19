Судья Печерского райсуда Киева Виктор Кицюк: отброс в судейской мантии

Судья Виктор Кицюк — интересный персонаж. Во времена Майдана преследовал протестующих за поездку в Межигорье, за что ему предъявили обвинение в вынесении заведомо неправосудных решений. Его полномочия закончились еще в 2014-м, а в 2017-м его окончательно должны были уволить

Впрочем, с тех пор он занимает должность судьи и регулярно получает заработную плату. А Высший совет правосудия должен решить, назначить ли его судьей пожизненно.

39-летний Виктор Кицюк родился в с. Вахновка, Липовецкого района Винницкой области. Учился в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове. Начал работу в 2004 году с должности секретаря судебной палаты Апелляционного суда Харьковской области. Затем стал помощником судьи этого же суда. А уже в 2009 году Виктор Петрович стал судьей Октябрьского суда города Харькова. Однако после непродолжительной работы в Харькове в марте 2012 года Виктор Янукович перевел его в самый на тот момент суд страны — Печерский суд города Киева. В мае 2014 года пятилетний срок полномочий Кицюка закончился и уже более 6 лет он не осуществляет правосудие.

Во время Революции Достоинства Виктор Кицюк осуждал автомайдановцев за поездку в Межигорье Януковича. В частности, именно он лишил прав управления на 6 месяцев Сергея Пояркова, хотя на суде был допрошен в качестве свидетеля нардеп Владимир Яворивский Яворивский, который прямо заявил, что за рулем автомобиля был он, а не Поярков.

Интересно, что все дела по автомайдановцам, которые поступали в Печерский суд (таких было более 12), распределялись вручную с явным вмешательством в автораспределение. Как потом было установлено экспертизой в рамках уголовного дела, из системы вручную исключались все остальные судьи Печерского суда, а оставались только судьи Царевич и Кицюк. К тому же сам процесс распределения осуществлял работник суда под логином родной сестры Людмилы Кицюк.

За эти решения прокуратура выдвинула Кицюку обвинения за вынесение заведомо неправосудных решений. С начала 2016 года он сидит на скамье подсудимых в Шевченковском суде города Киева (дело № 761/1651/16-к). Следующее заседание состоится 29 октября.

Конечно, после того как Конституционный Суд признал уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения неконституционной, Кицюк уже за эти решения ответственности не понесет. Интрига лишь в том — оправдают его или закроют производство в связи с неконституционностью. Кроме того, дело ведет прокурор Виктор Яценко, который явно подыгрывает обвиняемому и уже слил аналогичное дело судьи Оксаны Царевич.

В сентябре 2017 года Высший совет правосудия рассматривал вопрос о назначении Кицюка судьей пожизненно. Однако его дело было столь резонансным, а фактов недоброчесности было столько, что даже ВСП решил отказать во внесении представления о назначении его судьей.

В связи с этим, его должны были сразу уволить. Однако этого не произошло до сих пор. За это время он получил более 1 млн грн. заработной платы, хотя фактически ничего не делает. Ну а чтобы его точно никто не уволил, Кицюк подал в Окружной административный суд города Киева иск на председателя своего суда с требованием установить отсутствие у него полномочий на увольнение Кицюка. Иск попал в фигуранту «пленок Вовка» Алексею Огурцову, которому НАБУ объявлено подозрение. Огурцов открыл производство № 640/11446/19 и сразу же запретил председателю суда увольнять Кицюка. Кстати, совсем недавно Апелляционный суд признал это постановление незаконным, но свое дело оно сделало и Кицюк спокойно продолжал занимать должность судьи и получать зарплату.

Дальше больше — Кицюк обжаловал решение ВСП 2017 года, которым отказано в назначении его пожизненным судьей. Верховный Суд долго тянул и только 11 декабря 2019 года отменил это решение ВСП. Коллегия судей под председательством Валентины Юрченко решила, что все факты о правосудии Кицюка не заслуживают внимания, а отказ назначить его судьей — незаконен. В конце концов, что можно ожидать от судьи, которая сама признана недоброчестной. Но самое интересное, что ВСП, который практически всегда подает апелляции, решил не обжаловать это решение Верховного Суда, а начала подготовку к возвращению ему полномочий судьи. Заседание ВСП, где будет рассматриваться вопрос о внесении президенту представления о пожизненном назначении Кицюка, было назначено на 15 октября 2020 года…

С 2003 года по февраль 2015 года женой Виктора Петровича была Виктория Сергеевна Кицюк.

После развода она снова вышла замуж и сменила фамилию на Жовноватюк. Виктория Сергеевна является судьей Соломенского суда г. Киева и довольно известна из-за громкого скандала с полицейскими, которые ее попытались задержать, когда она проигнорировала их требование предъявить документы и оставаться на месте.

Она была участницей, пожалуй, самого известного эпизода собеседований в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, где пыталась уклониться от прямых ответов на вопросы председателя Общественного совета международных экспертов сэра Энтони Хупера. В итоге была снята с конкурса в связи с обоснованными сомнениями в добродетели.

В 2015 и 2016 году Кицюк не декларировал членов семьи. А с 2017 начал указывать в декларации еще одну судью, Константинову (Тарасюк) Кристину Эдуардовну, как гражданскую жену.

Хотя, по нашим данным, вместе они начали проживать еще в 2013 году. Она тоже судья Печерского суда г. Киева и прославилась тем, что санкционировал обыск у активиста Автомайдана после того, как он зафиксировал председателя Голосеевского суда. Киева Елену Первушину на незадекларированном авто.

А еще Кристина Эдуардовна блокировала намерение следствия установить, с кем общался Янукович перед бегством в Россию. Как заявил прокурор Алексей Донской, судья, которая в 2015 еще носила фамилию Тарасюк, сначала откровенно тянула с рассмотрением дела, а потом отказала в удовлетворении ходатайства. Зато другой судья удовлетворил повторное аналогичное обращение прокуратуры.

Закон требует указывать в декларациях всех несовершеннолетних детей декларанта. Поэтому Кицюк указал своего малолетнего сына Александра, который проживает с мамой — Жовноватюк Викторией, и совместную с Константиновой дочь Милану. А Константинова Кристина указала еще своих сына и дочь от первого брака, которые, очевидно, проживают с их отцом, или же Кицюк просто их не указал в своей декларации.

Из семьи Кицюка стоит упомянуть еще его родную сестру — Людмилу Петровну Кицюк.

Она начала работать в Печерском суде помощницей судьи с 2010 года. А в марте 2013 года 26-летняя Людмила стала помощницей председателя суда, которым тогда была одиозная Инна Отрош. Кстати, в этом же году она приобрела себе новенькое авто — Volkswagen Tiguan 2013 г. в. за почти 50 000 долларов, что очень неплохо, учитывая мизерную зарплату работницы суда.

Людмила Кицюк была ответственна за автораспределение дел по автомайдановцам за поездку в Межигорье, поступивших в суд в январе 2014 года. Экспертиза установила, что там было откровенное вмешательство в систему, чтобы назначить «нужных» судей. Она проходила важным свидетелем по уголовным делам судей Царевич и Кицюка, однако даже не была вызвана прокуратурой на допрос в судебном производстве по Царевич. На самом деле в ее действиях есть признаки преступления, но по неизвестным причинам дело о вмешательстве в автоматизированную систему суда не двигается.

Несмотря на очевидные факты нарушений со стороны Людмилы Кицюк, она продолжает работать в Печерском суде и является помощницей нового председателя суда — Руслана Козлова. Но запасной аэродром себе обеспечила — в июле 2017 года получила в Черниговской области свидетельство адвоката.

Мы проанализировали больше декларации судьи Виктора Кицюка за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. Его доходы практически на 100 процентов состоят из судейской зарплаты.

Согласно декларации, семья Кицюк с 2019 года проживает под Киевом, в населенном пункте Вита-Почтовая, где у них в пользовании есть симпатичный дом площадью 260 кв. м с отдельной баней и беседкой. Задекларированная стоимость — 2,8 млн грн.

Дом и земля под ним принадлежат землячке судьи — Бадрак Татьяне Викторовне 1961 г. р., зарегистрированной в Виннице. Неизвестно, кто этот небедный человек и является ли она родственницей кому-то из семьи Кицюка. В открытых источниках мы нашли человека из Винницы с такими ФИО. Она является помощницей воспитателя в детском саду. Если это она, то возникает много вопросов — откуда у нее такое дорогостоящее имущество и почему именно Кицюк им пользуется. Очень вероятно, что это подставное лицо.

Кицюк также внес в декларацию четыре квартиры. Мы начнем с меньшей к большей по площади: 66,6 кв. м. в Северодонецке находятся в общей собственности семьи гражданской жены. И здесь ничего нет необычного.

Следующие 72,6 кв. м расположены уже в Киеве и записаны на бывшую тещу — Ирину Власову. Этим помещением пользуется сын судьи Александр, по крайней мере, так написано в судейской декларации. Напомним, что он проживает вместе с матерью — Викторией Жовноватюк.

Еще у Ирины Власовой есть столичная квартира площадью 103 кв. м по улице Ломоносова, приобретенная почти перед Новым годом. Этой квартирой, которая стоит более 2 млн грн., пользуется тот же малолетний сын Александр Кицюк.

Четвертая задекларирована квартира — в новом доме площадью 149 кв. м в Киеве на ул. митрополита Василия Липкивского. Эту квартиру сначала приобрела сама Кристина Эдуардовна в 2012 году, но в томо же году подарила своей матери — Елене Андреевне Константиновой. Задекларированная стоимость квартиры — 1,5 млн грн, что по курсу 2012 года составило почти 190 000 долларов.

В 2015-2016 годах Кицюк декларировал еще одну квартиру в Киеве, площадью 92,3 кв. м, владельцем которой является его мать — Кицюк Наталья Викторовна. Ее же декларирует его сестра в 2019 году. В реестре ее нет, а потому что это за квартира и как приобретена — неизвестно.

У Кицюка, как мы уже упоминали, есть шестилетний сын Александр. Так вот, согласно декларации Александр Кицюк-младший имеет право пользования двумя земельными участками в Белогородке Киевской области. Там также расположены два жилых дома площадями 173 и 500 кв.м, которые, скорее всего, еще не введены в эксплуатацию.

Имущество записано на Татьяну Штефан, которая живет в пгт Побугское Кировоградской области. Местная депутат от БПП. Это мать тещи бывшей жены Кицюка — судьи Виктории Жовноватюк.

Госпожа Штефан с 2017 года является основательницей ООО «Бортничибуд». Ее бизнеспартнер по этой фирме — сын Алексей Жовнованюк, который был помощником нардепа Руслана Сольвара в Верховной Раде предыдущего созыва.

Мы уже говорили, что некоторое время Кицюк жил в квартире его матери. Так вот, это не единственная ее квартира. Еще одну квартиру в Киеве на ул. Ломоносова площадью 102 кв. м она приобрела в 2012 году за почти 483 000 грн, что эквивалентно 62 000 долларам по тогдашнему курсу.

Мать судьи работала бухгалтером в Липовецком райавтодоре, который является филиалом ОАО «Укравтодор», и вряд ли ее официальные доходы позволяли делать такие ценные покупки. Кстати, в 2016 году она зарегистрировалась предпринимателем и начала бизнес с основным видом деятельности — выращивание зерновых культур.

Вернемся к Виктору Кицюку. По декларации за предыдущий год у него и жены четыре автомобиля и квадроцикл у сына. В частности, старенький Volkswagen passat, тещина Toyota RAV4, Chevrolet Aveo и MERSEDES-BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 г. в. Последняя машина записана на мать судьи Наталью Кицюк. Транспорт она приобрела в 2014 году, еще до того, как зарегистрировалась предпринимательницей. Очевидно, именно эта машина является любимой у Виктора Кицюка. За лето он набрал 17 штрафов за превышение скорости на пути от Виты-Почтовой в Киев.

Как видим, Виктор Кицюк вместо позорного увольнения и справедливого наказания снова готовится стать судьей. За время, когда его судили, он только нарастил свое состояние: его семья пользуется ценной недвижимостью и дорогими автомобилями. Есть большие вопросы к законности источников их происхождения. А больше вопрос — готов ли Высший совет правосудия в очередной раз пробить дно и назначить пожизненно судьей человека, который является одним из символов кривосудию времен Майдана?!.

Источник: PROSUD