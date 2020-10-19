Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили “обнимашки” в теплый день

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая пятнадцать лет ведет программу «Светская жизнь». 37-летняя теледива берет эксклюзивные интервью у звезд шоу-бизнеса и политиков. В 18 лет Катя Осадчая вышла замуж за Олега Полищука, несмотря на рождение сына Ильи в 2002 году, пара не смогла прожить долго и счастливо. По словам Осадчей, причиной расставания, послужила большая разница в возрасте, «ему, 33-летнему, хотелось дома посидеть, а не по клубам со мной бегать». Однако ведущая отмечает, что осталась с бывшим супругом в теплых отношениях.

В 2017 году Катя Осадчая родила сына Ивана, отцом малыша оказался известный украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов. Звездная пара долго скрывала свои отношения от окружающих. В интервью Горбунов признался, что 3-го февраля, когда Катя Осадчая была на 9-м месяце беременности, они сыграли скромную свадьбу, на которой присутствовали только самые близкие.

Катя Осадчая активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она показала фото со своим супругом Юрием Горбуновым. Звездная пара решила устроить себе мини-романтический отпуск.

«Если нет возможности путешествовать по Европе, путешествуем по окрестностям. Давно собирались съездить в затопленной церкви, вот наконец появилась возможность. А вы какие места для себя открыть, советуйте, поедем обязательно», – подписала ото Катя Осадчая.

: showbiz.clutch.ua