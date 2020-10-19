Бизнесмен, чья девушка потеряла бриллиант на вокзале, отсудил за это у ювелиров 39 000 долларов

Британский бизнесмен Марк Хэйр отсудил у ювелиров 39 тысяч долларов. Как пишет издание Daily Mail, 58-летний Марк предъявил иск ювелирному дому Philip Lloyd Jewellers после того, как его девушка Оливия Клэффли потеряла в марте 2018 года на лондонском вокзале Виктория редкий желтый бриллиант, который Хэйр приобрел для нее.

Хэйр попросил ювелиров вставить бриллиант весом 3,1 карата в центр кольца, окружив его бриллиантами помельче, и подарил это украшение Оливии на Рождество.

Однако камень, как утверждает бизнесмен, был плохо закреплен. Одна из придерживавших бриллиант «лапок» отломилась, и он выпал в самый неподходящий момент.

Оливия, которая обнаружила пропажу, пересаживаясь из поезда в такси, и помогавшие ей сотрудники вокзала искали бриллиант в течение четырех часов, но безуспешно.

Представители ювелиров утверждали, что кольцо было изготовлено, как положено. А мисс Клэффи сама виновата, причинив ему «разрушительную травму», поскольку постоянно снимала и надевала перчатки. Оливия вообще относилась к драгоценностям не слишком бережно. И, как подчеркивал адвокат ювелирного дома, она призналась, что боялась позвонить бойфренду и сказать, что испортила еще одно подаренное им украшение.

Страхи женщины, к слову, были небезосновательны. После потери бриллианта Марк расстался с Оливией, которая моложе его на десять лет, и теперь они уже больше не пара.

Судья Николас Парфитт принял сторону Хэйра, постановив, что золото, применявшееся для оправы, не было достаточно качественным. И что ювелиры обязаны вернуть бизнесмену деньги, которые он «выбросил» на кольцо.

Фото Daily Mail/ Champion News