Боксер Редкач потроллил Ломаченко после поражения от Лопеса

Украинский боксер Иван Редкач подшутил над своим соотечественником и коллегой Василием Ломаченко, который потерпел поражение в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу.

Об этом он написал в Twitter.

В частности, Редкач опубликовал шуточный коллаж, на котором Ломаченко представлен с двумя другими боксерами, победившими его на ринге во время профессиональной карьеры — Теофимо Лопес и мексиканец Орландо Салидо. Сам украинец изображен в виде маленького ребенка, которого на руках держит новоиспеченный абсолютный чемпион мира в легком весе.

«В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить», — подписал фотографию Редкач.

В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить pic.twitter.com/FgJbwdHvy8

— Ivan Redkach (@IRedkach) October 19, 2020