Решение суда по иску Медведчука: В Сети ажиотаж, книгу «Дело Василия Стуса» раскупили за считанные минуты

В Сети активно обсуждают вердикт Дарницкого районного суда Киева, который обязал удалить из книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани упоминания о нардепе из «Оппозиционной платформы – За жизнь» Викторе Медведчуке. Он был государственным адвокатом поэта в советские времена.

Координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова призвала покупать книги о деле украинского поэта-диссидента Василия Стуса, поскольку в апелляции приговор суда не вступает в законную силу, а значит произведение еще будет в продаже.

«Все откладывала покупку книги Вахтанга Кипиани о деле Василия Стуса. А сейчас пошла и заказала. И вы еще имеете немного времени. Ведь в апелляции приговор суда не вступает в законную силу. Покупайте, читайте, знайте и детям своим расскажите, что Медведчук — подонок и убийца», — пишет Решетилова в Facebook.

На решение суда отреагировал и мэр Львова Андрей Садовый. По его мнению, сам факт наличия данного дела унижает честь и достоинство целой страны.

«Обращаюсь к украинцам — зайдите в книжные магазины и купите эту книгу. Это лучший способ продемонстрировать свое отношение к таким запретам. Также обращаюсь ко львовским магазинам — не бойтесь и не забирайте книги с полок. В случае возникновения каких-либо вопросов к вам, юридический департамент Львовского городского совета поможет с защитой», — призвал Садовый.

Журналист Сергей Иванов назвал судовой запрет на распространение книги о Стусе – идеальной рекламой.

«Понятно, что никто не прекратит ее продавать, ведь на прикладном уровне сделать это просто невозможно, не существует механизма. Запрещенное всегда интереснее, поэтому количество читателей наоборот возрастет. Отсюда мораль. Если ты знаешь, что ты мудак, не стоит лишний раз это доказывать», — написал Иванов в соцсети.

Бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов отметил, что Медведчук своим иском спровоцировал «эффект Стрейзанд» — попытка изъять информацию из публичного доступа приводит лишь к ее большему распространению.

«Решение суда еще не окончательное. Будет апелляция. Итак прямо сейчас все мы можем купить книгу «Дело Василия Стуса», помочь издательству «Виват» и Вахтангу Кипиани. Предлагаю также присоединяться к флешмобу по тегам #ПідтримайСправуСтуса и #ВсіхНеЗасудиш — покупать книгу, писать о ней, а особенно, конечно, репоститы фрагменты о роли Медведчука в деле Стуса и попытки скрыть правду об этом», — добавил Фирсов.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко напомнил об истории семьи Медведчуков. По его словам, отец нардепа якобы служил нацистским оккупантам, а находясь в ссылке разоблачал деятельность украинских националистов.

«Медведчук-младший от отца далеко не ушел — с 18 лет сотрудничал с КГБ (КГБ), помогал в выявлении и дальнейшем осуждении украинских патриотов. И по сей день исправно выполняет задание ФСБ и служит интересам оккупантов с РФ», — подытожил Шевченко.

В то же время издательство «Виват» сообщило в комментарии «Бабелю», что весь имеющийся тираж книги о Стусе раскупили.

«Книг уже нет в наличии, все раскупили за считанные минуты», — сказала представительница издательства Екатерина Аврамчук.

Всего в продаже было около 20 тыс. книг. Последние экземпляры раскупили после решения суда.