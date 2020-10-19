Facebook удалила страницу Деркача после его обещания опубликовать компромат на Байдена

Социальная сеть Facebook удалила аккаунт народного депутата Украины Андрея Деркача после «компромата» на семью кандидата в президенты США Джо Байдена. Соответствующий пост нардепа сохранился в кэше Google.

После того, как газета New York Post опубликовала переписку сына Джо Байдена Хантера с сотрудником украинской газодобывающей компании Burisma, в Сети появилась еще одна порция «компромата» на Бйдена-младшего, в котором говорится о его связи с китайскими чиновниками, а также присутствуют его фотографии в состоянии наркотического опьянения. Издание отмечает, что материалы были найдены на забытом ноутбуке, который якобы принадлежал сыну Байдена.

16 октября Деркач заявил о существовании второго ноутбука, на котором хранится еще больше компромата на Байденов. В частности, нардеп заявил о намерении обнародовать «факты международной коррупции», после чего его аккаунт в Facebook был заблокирован.

Деркач отметил, что вторым ноутбуком пользовались люди владельца компании Burisma Николая Злочевского, и в нем якобы хранятся доказательства того, как отмывали «сворованный у украинцев черный нал с коммунальных платежей и как переводили в виде взятке семье Байденов», и кто был задействован в этих схемах.