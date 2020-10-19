Курьез: Дельфин ударил мужчину по лицу

Каякер, в начале октября оттачивающий своё гребное мастерство возле побережья заповедника Саре Неnlореn Stаtе Раrk (город Льюис, округ Сассекс, штат Делавэр, США), оказался на пути у дельфина-афалины, неожиданно вынырнувшего перед его плавсредством.

Водоплавающий представитель местной фауны чуть не перевернул лодку гребца и во время полёта ударил хвостом по щеке любителя острых ощущений.

«Я катался на каяке в местном государственном парке, когда дельфин прыгнул в мою сторону и надавал мне по лицу. Было весело!» — поделился впечатлениями от неожиданной встречи автор видеоролика.

: Новости Ю