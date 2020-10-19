Врач сказала, кто из больных COVID-19 чаще всего попадает в реанимацию

Врач-терапевт из Днепра Светлана Сарай рассказала о буднях больницы, где спасают пациентов с COVID-19, а также о том, какую угрозу этот диагноз несет людям с хроническими болезнями и серьезными нарушениями здоровья.

На своей странице в Facebook медик отметила, что чаще всего в реанимацию попадают и умирают там пациенты с лишним весом, сахарным диабетом и любой органной недостаточностью или их сочетанием.

«Эта беда, скорее всего, никого не обойдет (о чем говорю, к великой скорби, знаю). Массовая истерия, чередующаяся с шизофренией, ничего не меняет. Займитесь своим здоровьем, обратите внимание на близких», – обратилась врач к украинцам.

По ее словам, ситуация настолько серьезная, что в больнице Днепра, где она работает, с 6 октября на одном из этажей вместо хирургических коек развернули пульмонологические. Кроме того, ситуация усугубляется нехваткой медработников.

«По сей день, в будние дни, с 14:00 до 8:00 и в выходные с 8:00 до 8:00, работают на два этажа (7-ой и 3-й): 1 санитарочка, 2 медицинские сестры и 1 доктор + его вызывают на консультации в другие отделения и на приемный покой», – рассказала Сарай.