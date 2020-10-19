В «Миротворце» заявили о вакцинировании умершего от коронавируса «главы» Ялты

Подхвативший коронавирусную инфекцию «глава администрации Ялты» Иван Имгрунт умер несмотря на то, что был привит российской вакциной от COVID19, которую отказался закупать украинский Минздрав.

«Привитый российской вакциной против коронавируса начальник оккупационной администрации Ялты скончался от коронавируса через три недели после инъекции. Об этом сделана отметка в Чистилище сайта «Миротворец», — пишет в социальных сетях Роман Зайцев

О том, что у Имгруна был диагностирован коронавирус, сообщал «Интерфакс», ссылавшийся на окружение самого «главы Ялты». Информация о том, что он заболел, появилась 30 сентября — сообщалось, что чиновника госпитализировали с пневмонией в одну из клиник Санкт-Петербурга.