Ученые установили новый симптом, который может указывать на коронавирус

В Великобритании ученые выявили, что ухудшение слуха может указывать на заболевание коронавирусом.

Об этом заявили исследователи из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета при ЛОР-больнице, передает Express.

Ученые отметили, что ранее о взаимосвязи между коронавирусом и слухом нигде не упоминалось. Однако британские исследователи установили, что в последняя время больные COVID-19 и гриппом жаловались на шумы в ушах, в том числе на необъяснимый звон, жужжание, шипение или пульсацию.

Некоторые пациенты заявляли о боли в горле, головных болях и даже икоте, помимо общих симптомов коронавируса.

Впрочем, наличие шума в ушах не всегда указывало на заболевание коронавирусом. Этот симптом также может быть вызван диабетом, беспокойством или даже приемом некоторых препаратов.

Ученые подчеркнули, что ухудшение слуха и появление шума в ушах могут свидетельствовать о коронавирусе, если болезнь сопровождается одним из самых распространенных симптомов, к примеру температурой, кашлем, отсутствием обоняния или вкуса.