Суперкомпьютер показал, как нужно встречаться с друзьями и не заразиться коронавирусом

Исследователи японского Центра вычислительных наук института Рикен выяснили, сколько капель выдыхает один клиент ресторана на другого за столом во время разговора.

Для этого использовался суперкомпьютер Fudaku, пишет The Asahi Shimbun.

В рамках исследования рассматривались три ключевых сценария: люди сидят друг напротив друга, сидят рядом и по диагонали. Специалисты смоделировали схему распространения капель, когда четыре человека сидят напротив друг друга за двумя объединенными столами, при этом один из них говорит, глядя на лицо другого около минуты. Также учитывалась квадратная форма стола и размер в 60 сантиметров.

Оказалось, что во время разговора около 5% капель, которые человек выдыхает, достигают его партнера по разговору, но микрокапли также распространяется на других людей за столом. Моделирование показало, что человек более склонен к заражению коронавирусом при условии, если он сидит рядом с собеседником за столом и поворачивает голову, чтобы поговорить. При этом риски заражения в положении друг напротив друга меньше.

Когда человек разговаривает с кем-то, кто сидит по диагонали, примерно на 75% меньше капель доходит до него от партнера по сравнению с предыдущим сценарием. Таким образом, диагональное положение является наиболее эффективным способом избежать заражения.