У части людей нашли признак быстрой эволюции

Ученые из Австралии обнаружили интересную особенность эволюции, которая заключается в том, что сейчас рождается все больше людей с дополнительной артерией в предплечье.

Это говорит о том, что в последние 250 лет развитие человеческой цивилизации идет высокими темпами, основная причина чего, вероятно, кроется в естественном отборе, сообщает Xinhua.

Так, исследование специалистов из Университета Флиндерс в Аделаиде показало, что число людей, у которых сохранилась срединная артерия, существенно возросло с 19 века. И если данная тенденция сохранится, к концу 21 века эта артерия будет у всех людей.

Наукой установлено, что срединная артерия исчезает естественным путем у эмбриона в утробе матери, поскольку ее заменяют две другие крупные артерии предплечья. Но у многих людей она сохраняется, особенно у тех, кто родился в конце 20-го века. Этот сосуд не вреден для организма, что имеет значение для естественного отбора.

В отчете экспертов говорится, что эмбриональное развитие в настоящее время происходит быстрее. Так, ВОЗ даже изменила показатель нормальной продолжительности беременности с 40 до 39 недель.

Таким образом, эволюция решила сохранить артерию и не тратить ресурсы организма на ее удаление, считают ученые. По их словам, фактически она имеет эволюционные преимущества для некоторых людей, поскольку обеспечивает лучшее общее кровоснабжение и может применяться как замещающая артерия в случае проведения операции.

: obozrevatel.com