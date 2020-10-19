Зеленский потребовал обеспечить больницы медицинским кислородом и застраховать врачей

Для обеспечения медицинским кислородом больниц в регионах направили 571 миллион гривен субвенции.

Об этом было сказано на совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине при участии президента Владимира Зеленского.

Главе государства доложили, что правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци».

В свою очередь Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с высокой загруженностью коек в больницах. Глава государства подчеркнул, что при условии увеличения больных коронавирусом, все больницы должны быть обеспечены медицинским кислородом. Он также потребовал разработать программу страхования медиков от коронавируса.

На сегодняшний день Минздрав осуществляет лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. Коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. — свободны.